Finaliza pretemporada 2024 de la NFL con victoria de Washington

En el último encuentro de la Pretemporada de cara a la campaña 2024 de la National Football League (NFL), los Commanders de Washington vencieron 20-10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

El juego final de esta fase se celebró el fin de semana en la capital estadounidense.

El equipo dirigido por Dan Quinn estuvo sin puntos en la primera mitad, sin embargo, lograron reponerse con un cuarto periodo de 17 unidades con una buena actuación del quarterback Trace McSorley quien completó 12 envíos para 125 yardas, sumado a las anotaciones de Michael Wiley y Martavis Bryant.

