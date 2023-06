Fiorentina vs West Ham Final Conference League: Todo lo que debes saber

Fiorentina y West Ham, tienen una cita definitiva en la Gran Final de la Conference League 2022/23, el encuentro se disputará el miércoles 7 de junio, en el Eden Arena ubicada en República Checa, a las 13:00 horas (Horario del centro de México).

Los Gigliati han realizado una temporada sorpresiva, si bien es cierto que en la Serie A se quedaron cortos finalizando como octavos de la clasificación, en la Copa de Italia llegaron hasta la final cayendo con el Inter de Milán.

Los de la Fiorentina en esta segunda edición de la Conference se han consolidado en la Ronda Preliminar golearon con global de 7-2 al Braga, en octavos sin piedad despacharon 5-1 al Sivasspor, en cuartos tuvieron una reñida serie de 6-4 ante el Lech Poznań, en semifinales se impusieron 4-3 al Basel, ahora llegan con toda la intención de no irse con las manos vacías.

Los Hammers sufrieron de más en la Premier League quedándose seis puntos por arriba de la zona de descenso, fueron los catorceavos de la tabla, en los dos certámenes de copa de Inglaterra también se quedaron cortos en sus aspiraciones por luchar por el título.

Los Irons quieren reivindicarse con su afición su camino a la Gran Final de la Conference fue el siguiente en octavos le ganaron 6-0 al AEK Larnaca, en cuartos 5-2 al Gent, en semifinales se impusieron 3-1 al AZ Alkmaar.

Putting in the work in Prague 🏃‍♂️ pic.twitter.com/HjlibPUHJP