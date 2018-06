Floyd Mayweather presume su 'The Billionaire Watch'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-En medio de la fiebre mundialista que se vive en Rusia, Floyd Mayweather intentó capturar la atención de sus millones de fanáticos al mostrar su nueva y ostentosa adquisición: "El reloj del Billonario".

En su cuenta de Instagram el talentoso ex boxeador compartió un video del cronómetro, el cual resplandecía, producto de sus 260 incrustaciones de joyas. "Este es mi nuevo reloj", advirtió el múltiple campeón.

"Se llama 'The Billionaire Watch' (El Reloj del Billionario). Si no lo conoces busca en Google 'The Billionaire Watch'. Su precio es de 18 millones de dólares", remarcó Mayweather acerca del reloj que cuenta con incrustaciones de diamantes y esmeraldas.

Tadashi Fukushima fue el joyero que le entregó la costosa maquinaria, la cual está hecha con oro de 18 kilates y fue fabricado en 2015 por Jacob & Co. El ex púgil adquirió el costoso reloj durante sus vacaciones en Japón.

Este mes, la revista especializada en economía Forbes, reveló que el estadounidense encabeza la lista de los 100 mejores atletas pagados del año, por encima de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi.

"Money" embolsó cerca de 285 millones de dólares después de la gran pelea que protagonizó ante el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, quien se quedó con 99 millones de dólares y ocupó el cuarto lugar del ránking.

Con información del portal de noticias Infobae.