Superando a deportistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o LeBron James, el ex boxeador Floyd Mayweather se corona como el deportista mejor pagado de la década, según un informe publicado por la revista Forbes.

La publicación indica que "Money", como se le conoce al ex púgil, recaudó un total de 915 millones de dólares, esto como producto de patrocinios y distintos cheques de varios combates.

