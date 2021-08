FMF pide apoyo a la FIFA para que Raúl Jiménez regrese a la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) peleará hasta lo último para lograr que Raúl Jiménez venga a México a participar con la Selección Nacional en los tres juegos eliminatorios contra Jamaica, Panamá y Costa Rica.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, mencionó que han solicitado el apoyo de la FIFA y Concacaf, para que el Wolverhampton "suelte" al futbolista y se reporte lo antes posible. Pero no se ha tomado la decisión final todavía.

Los jugadores que militan en la Premier League, tienen prohibido viajar a países que están marcador como rojos en el tema Covid, como es el caso de México. Sobre la ausencia de Jesús Manuel Corona, comentó que el tema lo lleva Gerardo Torrado, director deportivo, y este quedó en un acuerdo con el jugador. Se sabe que el "Tecatito" está arreglando lo concerniente a su cambio de equipo o renovación con el Porto.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



