Fórmula 1: Haas presenta su nuevo y mejorado vehículo para 2024

La escudería estadounidense, MoneyGram Haas F1 Team, mostró con lujo de detalle y orgullo el nuevo vehículo que sus pilotos usarán durante la temporada de 2024 de la Fórmula 1.

El diseño del VF-24 cubre todas sus curvas con los colores negro y rojo del equipo y por primera vez encenderá sus motores el domingo 11 de febrero, en la pista del Circuito de Silverstone, Reino Unido, con Nico Hülkenberg en el volante.

Gene Haas aseguró que espera buenos resultados en esta nueva temporada, gracias a la experiencia del alemán Nico Hülkenberg y el danés Kevin Magnussen.

Los logotipos de los socios de MoneyGram Haas F1 Team se pueden ver en todos los costados del vehículo, tales como Play'n GO, Haas Tooling, Palm Angels, Chipotle, OAKBERRY, Tricorp, TravisMathew, Alpinestars y Pirelli.

Proudly presenting, the #VF24 🙌



Hear more from the team following the launch of our car for the 2024 season ⤵️#HaasF1 https://t.co/K0hiszYnIH