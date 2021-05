Fórmula 1: Lewis Hamilton gana por sexta vez el Gran Premio de España

El británico Lewis Hamilton se quedó este domingo con su sexto Gran Premio de España de Fórmula 1.

Gracias a este resultado, Hamilton llegó a 94 puntos y mantiene la ventaja de 14 unidades sobre el piloto de la escudería austriaca.

En la carrera, el mexicano Sergio Pérez volvió a mostrar su habilidad para mantener los neumáticos y asegurarse el quinto lugar.

Luego de largar desde la octava posición, el piloto tapatío rápidamente recortó dos lugares para acercarse al top 5. Sin embargo, el McLaren de Daniel Ricciardo le impidió sacar el potencial del RB16B, hasta que se abrió la puerta para rebasarlo.

En la vuelta 28, Checo entró a pits para cambiar neumáticos medios, que mantuvo durante 30 giros. Y todavía al final de la carrera marcó una de las vueltas más rápidas. Con el resultado, el tricolor sumó 10 puntos a su cuenta personal.

La estrategia de dos paradas en boxes de Mercedes dio resultados positivos. Pese a que Lewis Hamilton perdió la punta en la arrancada con Max Verstappen de Red Bull, poco a poco encontró el ritmo.

Con el cambio de gomas pudo escalar hasta la primera posición, pero cuando el neerlandés apretó, nuevamente le quitó el lugar. La segunda parada en boxes fue decisiva para que el siete veces campeón de la F1 intentara buscar la victoria ante los 21 segundos de diferencia ante Verstappen.

Pese a las complicaciones, a 6 vueltas del final, Hamilton se quedó con el triunfo, alargando a 5 consecutivos en España e igualando a 6 las victorias con el alemán Michael Schumacher.

Max Verstappen fue segundo, mientras que el finlandés Valtteri Bottas asegueo9la tercera posición para hacer el 1-3 de las "Flechas Plateadas".

We gave it our all and I think we maximized our race result. Today that was 2nd and the fastest lap. As a team we’ve made a huge step, but we’re not where we want to be yet so we’ll continue to #KeepPushing 🇪🇸 #SpanishGP pic.twitter.com/e3NRiPadEl