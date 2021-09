Fórmula 1: Checo Pérez podría perder su lugar en Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO.- Pierre Gasly, piloto francés de Alpha Tauri, firmó una gran carrera este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos consiguiendo la cuarta posición.

El francés fue piloto de Red Bull hace un par de temporadas, pero fue reemplazado por Alexander Albon debido a su bajo rendimiento, por lo que la escudería prefirió mandarlo a Alpha Tauri, aunque todavía le pertenece a los de Toro Rosso, por lo que podría regresar en cualquier momento.

Ante esto, el piloto de 25 años mandó bastantes indirectas sobre que a grandes rasgos podría hacerlo igual o mejor que el mexicano Sergio Pérez.

"Creo que podría rendir de la misma manera (que Sergio Pérez), por lo menos, pero ya veremos. No sé qué pasará con Red Bull al final, ellos tienen la pelota de su lado porque manejan mi carrera, tienen el control.