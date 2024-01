Fossati nuevo DT de Perú: “No prometo resultados, pero sí poner el alma"

Durante su promoción oficial en Lima como técnico de la blanquirroja, el uruguayo Jorge Fossati vestido con traje sastre, corbata y anteojos, prometió el miércoles “poner el alma” para resucitar a la selección peruana de fútbol que está última en las eliminatorias mundialistas.

El técnico peruano Juan Reynoso, reemplazado de su cargo por el ahora DT uruguayo Fossati, dijo a los periodistas que iba a sacar a Perú adelante.

"Acá no hay magos, yo por lo menos, ya me conocen, yo no prometo resultados, pero prometo sí, poner el alma”.