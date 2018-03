Fox Sports se burla de piloto mexicano de Nascar

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Conductores de Fox Sports de Estados Unidos se burlaron del piloto mexicano de Nascar, el regiomontano Daniel Suárez.

De acuerdo con Vanguardia MX, el piloto mexicano de Nascar, Daniel Suárez, fue víctima de los conductores de Fox Sports en Estados Unidos tras burlarse de él en una transmisión en vivo.

En el segmento, la comediante Sarah Tiana, se refirió al regiomontano como el piloto "con menos probabilidades de estrellarse contra el muro...o de acercarse a cualquier muro, ahora que Trump es presidente", comentó.

Fox has deleted the video of the segment that included the jokes about Suarez.



The broken URL can be found here: https://t.co/SwFwNGUdoo https://t.co/9i3PBZjJFd