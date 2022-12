Fracaso total, la participación de México en Qatar: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, calificó como un "fracaso total" la participación de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial de Qatar 2022 y propuso como entrenador de la Selección Mexicana al argentino Marcelo Bielsa.

"Creo que estamos tristes, teníamos mucha esperanza que se pudiera pasar la selección; creo que hace 42 años, me parece que no pasaba eso. Lástima, yo pensaba que podían pasar porque traía buenos jugadores, pero creo que también el entrenador se equivocó", declaró el exfutbolista.

"Fue fracaso total, porque yo creo que el entrenador tuvo un poquito de culpa porque mete a un jugador que no está al 100%, que es Raúl Jiménez y hay otros jugadores que están en condiciones, yo creo que ahí se equivocó", expresó el mandatario morelense.

Previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Blanco señaló "aunque se encabronen", tiene que decir lo que piensa.