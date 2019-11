Fractura le costará 45 juegos a Stephen Curry en NBA

Agencias

A través de un comunicado, los Golden State Warriors dieron a conocer que el guardia Stephen Curry se sometió a una operación tras la fractura que sufrió en el segundo metacarpiano de la mano izquierda y se perderá al menos tres meses durante su rehabilitación.

Los Warriors anunciaron que Curry se sometió a una cirugía el viernes por la mañana, realizada por el Dr. Steven Shin en el Instituto Cedars-Sinai Kerlan-Jobe en Los Ángeles y se estima una actualización de su progreso después de tres meses.

Vale la pena señalar que los Warriors jugarán 45 juegos en los próximos tres meses; sin embargo, puede perderse más partidos. Golden State tienen 51 juegos más antes del receso del All-Star Game.

El Dr. Steven Shin, quien hizo la cirugía, también realizó un procedimiento en el pulgar roto del QB de los New Orleans Saints, Drew Brees. Para Curry, una parte significativa del retorno depende de la capacidad de recibir un golpe en la mano y no volver a lesionarse. La línea de tiempo real es de 3 a 4 meses para asegurarse de que el hueso sane completamente.

Draymond Green habló sobre la lesión de Curry: “Apesta. Es difícil, a mucha gente le importa el lado del baloncesto y el equipo estará sin Steph. Obviamente, se vuelve mucho más difícil sin él. Me preocupa que que no pueda cargar a Canon (su hijo). Steph no podra abrazar a Riley y Ryan (sus hijas). No pora pasarle una olla a Ayesha (su esposa) cuando ella le diga 'oye, ¿puedes agarrar esa olla?, estoy mezclando'. Ese es el Steph que me preocupa. Entonces apesta. Como he dicho antes, vives eso todos los días de tu vida y esa es la parte que es más difícil para mí que cualquier otra cosa.

Ahora, Green estará 'sólo' en la duela, y es que desde que Draymond debutó en la NBA en 2012-13, ha jugado sólo 4 partidos sin Stephen Curry, Klay Thompson o Kevin Durant (13 de marzo de 2015 y 16, 17 y 19 de marzo de 2018). Los Warriors registrarn un 1-3 en esos 4 juegos y promediaron 98.8 PPG, mientras que Green acumuló 12.8 PPG, 7.5 RPG, 4.3 APG.

