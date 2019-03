Francia e Inglaterra juguetean rumbo a la Euro 2020

Agencias

La Campeona del Mundo, Francia, e Inglaterra, golearon en sus partidos correspondientes a la segunda jornada de la fase de Clasificación para la Eurocopa de 2020.

Los galos se dieron otro festín de 4-0, ahora sobre Islandia, en el que participó su tridente ofensivo y Samuel Umtiti, fue quien abrió el marcador.

En el minuto 12, el jugador del Barcelona logró su cuarto gol con la 'Bleu' y puso la victoria a buen recaudo, frente a un rival que tenía más fe en no marcharse con más rasguños que ha causarlos en la piel del rival.

Luego, sin crear muchas ocasiones, Francia domesticó el partido y esperó paciente al segundo, que llegó de las botas de Olivier Giroud, que se convirtió así en el tercer máximo anotador de la selección francesa, superando a David Trezeguet.

Tras varias arrancadas vertiginosas, Kylian Mbappé acertó con el gol a pase de Griezmann, como si la dicotomía en la que se debate la Bleu se hubiera disipado un instante y, para evitar problemas, también Griezmann se llevó su premio en los últimos minutos del encuentro.

El festín estaba servido en la mesa de la Campeona del Mundo donde Islandia no fue más que una invitada.

Inglaterra también levanta la mano

Otra 'manita' y otros tres puntos sumó Inglaterra en su camino a la Eurocopa de 2020. La selección de Gareth Southgate solventó la visita a Montenegro al ganar por 1-5 con goles de Michael Keane, Harry Kane, Raheem Sterling y un doblete de Ross Barkley.

En su segundo partido de clasificación rumbo al torneo más importante de selecciones de la UEFA, Inglaterra refrendó su buen estado de forma y, tras la contundente victoria por 5-0 ante la República Checa, rubricó su favoritismo en el Grupo A.

Kane get in on the action

Sterling Assist

Kane Goal

4-1 England #englandmontenegro #englandaway #sterling #kane #raheemsterling #harrykane pic.twitter.com/nmN5LIFNFl