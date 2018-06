Identifican cadáver hallado en casa Janoris Jenkins

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La policía del Condado Bergen en Nueva Jersey encontró un cadáver en la casa del esquinero de los New York Giants, Janoris Jenkins, según reportes de medios estadounidenses.

Como Roosevelt Rene, de 25 años, fue identificado el cuerpo encontrado ayer en la casa de Nueva Jersey del jugador de los NY Giants, Janoris Jenkins.

La policía inició una investigación de homicidio, luego de que un trabajador descubriera el cadáver en el sótano de la residencia en Fair Lawn ayer alrededor de las 10:30 a.m., mientras que la estrella de fútbol estaba en Florida, informó ESPN.

Funcionarios de la Oficina del Fiscal del Condado Bergen dijeron que Rene era un amigo de la familia que se había estado quedando en la casa de Jenkins. No está claro cómo murió ni cuándo.

“La forma de la muerte será determinada por la Oficina del Médico Forense”, dijeron los funcionarios en un comunicado, citado por New York Post.

NJ.com informó que Rene y Jenkins se conocieron a través de la música rap que realiza el jugador de la NFL, bajo el nombre de “conejo”. Según los informes, Rene produjo música con el nombre de Trypps Beatz.

Dead body found at the home of New York Giants cornerback Janoris Jenkins, authorities say.



Prosecutors say the deceased is not the owner of the home. The identity has not yet been released, pending next of kin. https://t.co/vcPdJhjqr6 pic.twitter.com/tzCJwl5Tn8