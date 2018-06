Acusan a hermano de Janoris Jenkins por homicidio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- William Jenkins, hermano del esquinero de los New York Giants, Janoris Jenkins, fue acusado formalmente de homicidio culposo agravado, luego de que se encontró un cuerpo el martes en la casa del jugador en Fair Lawn, New Jersey.

El cuerpo fue identificado como Roosevelt Rene, de 25 años, amigo de la familia de Jenkins que vivía en ese domicilio, de acuerdo a la oficina de la fiscalía del Bergen County.

La fiscalía anunció el miércoles que William Jenkins estaba en custodia y agregó que la investigación está en proceso. Fuentes indicaron a ESPN que Jenkins había estado en Geneva, New York, y que inicialmente fue retenido en el Ontario County, con una extradición expediente a New Jersey.

De acuerdo con los registros de correccionales del departamento del estado de New York, William Jenkins fue arrestado en 2006 por cargos relacionados con drogas y de nueva cuenta en 2011. Fue puesto en libertad condicional en julio de 2016.

Janoris Jenkins no estaba en casa cuando el cuerpo fue descubierto y luego de que concluyó el minicampamento de entrenamiento de los Giants, ha pasado las últimas dos semanas en Florida. Sus abogados le aconsejaron quedarse en Florida, indicaron fuentes.

Los Giants indicaron que “están al pendiente y monitorean la situación”.

