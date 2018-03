Miembro del club Independiente es acusado de abuso

Agencia

BUENOS AIRES.- El pasado miércoles, el empresario Leonardo Cohen Arazi se entregó a las autoridades en la fiscalía de Avellaneda, al estar relacionado con una investigación de abusos de menores del club de fútbol Independiente en Argentina.

El relacionista público Leonardo Cohen Arazi se entregó a la Justicia: sobre él pesaba una orden de detención desde este mediodía, dado que se encuentra imputado en la causa por abuso de menores y promoción de la prostitución de los juveniles del club Independiente, publicó Infobae.

También te puede interesar: México 'doble perdedor' ante Croacia, entérate por qué

Cohen Arazi es el cuarto detenido en la causa, que se encuentra bajo la órbita de Luis Carzoglio, titular del Juzgado de Garantías N° 9 del Polo Judicial de Avellaneda: antes habían corrido la misma suerte el juez asistente Martín Bustos y Silvio Fleyta, un ciudadano de 24 años oriundo de Ingeniero Budge. También Carlos Tomás Beldi, el abogado de Bustos, acusado de haber roto el celular de su defendido para encubrirlo.

Arazi fue mencionado en la declaración por uno de los jóvenes que confesaron haber participado de los hechos. Había sido el primer jefe de prensa de Ricardo Fort y se desempeñaba realizando el mismo trabajo para ex participantes del programa Gran Hermano. También oficiaba de RRPP en diferentes locales nocturnos.

La Justicia presume que, desde esa posición, Arazi contactaba a los juveniles con posibles clientes. "Sí, soy gay y pagué por sexo, pero siempre a mayores de edad. Si estuve con un menor, no me enteré porque parecía mayor. Y si soy culpable, pagaré por eso", declaró. Los conceptos en su aparición pública no fueron elegidos al azar: esa será su estrategia de su defensa.

Causa Abuso en inferiores de #Independiente Allanamientos Policía Bonaerense en Güemes 4255 y Gorriti 5675 Uno es el departamento del RRPP Leo Cohen Arazi.El jugador de 19 años dió 4 telefónos https://t.co/XERyRRQqTz es del árbitro Martín Bustos mencionado en una declaración pic.twitter.com/40FaNxm7Um — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) 23 de marzo de 2018

La Justicia libró otras dos órdenes de detención relacionadas con la causa: una, para un conocido representante de jugadores de Divisiones Inferiores. La otra, para el organizador de torneos de fútbol amateur de la zona Sur del Gran Buenos Aires.