El fútbol le cierra las puertas al coronavirus

Madrid.- Todos los partidos de fútbol profesional en España y Portugal, al igual que algunos en Alemania, se jugarán en estadios vacíos debido al brote del coronavirus. El partido Barcelona-Napoli, de la Liga de Campeones que se jugará el 18 de marzo en el Camp Nou, se disputará a puerta cerrada.

La Liga Española anunció el martes que los partidos en las dos máximas divisiones se disputarán sin público por al menos dos semanas. La determinación se tomó luego que el gobierno de Madrid ordenara una serie de medidas preventivas para poder contener la expansión del coronavirus.

En un comunicado, La Liga dijo que “atenderá las recomendaciones y/o decisiones” de las autoridades sanitarias “anteponiendo la salud de aficionados, jugadores, empleados de clubes, periodistas, etc. ante la crisis sanitaria del Covid-19”.

España se suma de esta manera a los protocolos que se han determinado en otros campeonatos europeos, tal como en la Serie A, que, por un decreto el gobierno italiano, vio suspendida cualquier actividad al menos hasta el 3 de abril, con 12 jornadas restantes por disputarse.

Portugal anunció medidas similares para su liga profesional y añadió que los torneos juveniles quedan suspendidos entre el sábado y el 28 de marzo. También dijo que todo partido de fútbol profesional no se podrá jugar con una concurrencia que exceda las cinco mil personas.

Las medidas en España y Portugal se dan un día después que Italia ordenara que toda la actividad deportiva en Italia, incluyendo partidos de la Serie A y competiciones clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio queda suspendida hasta el 3 de abril.

El primer partido alto impacto que se jugará sin aficionados en La Liga de España será el Real Madrid-Eibar en el estadio Santiago Bernabéu el viernes.

“Desde hace semanas, La Liga trabaja en planes alternativos en coordinación con la UEFA para, en caso de que las autoridades sanitarias decretaran la suspensión de algún partido, disponer de un plan de fechas para disputar los encuentros en los plazos establecidos”, dijo La Liga.

Los partidos de la Liga de Campeones también se han visto afectados en España, incluyendo el duelo de la semana entrante entre el Barcelona y Napoli en el estadio Camp Nou. El Barcelona informó que el partido se jugará sin público.

Sólo unas horas después de que La Liga decretara realizar los encuentros de Primera y Segunda división a puerta cerrada a causa del coronavirus, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado cancelar todos los partidos de todas las categorías en ambos sexos.

A través de un comunicado en sus redes sociales y portal web, el colectivo dio a conocer que sus peticiones fueron enviadas al Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y La Liga, por la crisis del virus que azota a España.

Previo al encuentro contra Arsenal, de este miércoles, Pep Guardiola admitió su inconformidad con la idea de disputar los encuentros a puerta cerrada, como una medida de precaución para evitar más contagios por coronavirus.

A pesar de su molestia, Guardiola expresó que acatarán cualquier indicación que se les recomiende por parte de la Premier League o de la UEFA, aunque reconoció que les gustaría jugar con aficionados en las gradas.

“En España van a empezar a jugar a puerta cerrada. Ya ha pasado en Italia, y creo que pasará aquí también. Si la gente no puede venir a ver el partido no tiene sentido jugar. No me gustaría jugar sin ellos. Seguiremos las instrucciones”, anunció el entrenador de los citizens.

“Si la UEFA dice que tenemos que jugar sin espectadores lo haremos. Me encantaría jugar con aficionados. Si va a pasar durante mucho tiempo no tiene sentido. Pero la salud es lo más importante. Que las cosas mejoren en cada país día a día”, manifestó el técnico español.