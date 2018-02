Policía detiene a futbolista por lucir como 'delincuente'

Agencia

PUEBLA.- A través de redes sociales un miembro de La Franja, equipo de fútbol de Puebla, dio a conocer las múltiples detenciones que la policía local ha cometido en su contra sólo por su apariencia de delincuente, para después 'liberarlo' al conocer que era futbolista, aunque le piden a cambio unos 'boletitos' o alguna camisa.

El futbolista Jorge ‘Chatón' Enríquez explotó contra la Policía de Puebla, equipo con el que juega actualmente, porque fue detenido en varias ocasiones por ser confundido, supuestamente, con un delincuente, informó el portal Univisión.

En su cuenta de Instagram el volante surgido de las Chivas expresó su molestia al ser juzgado por el vehículo que maneja y los tatuajes que tiene.

El elemento de los Camoteros dio a conocer que, por ser futbolista, los uniformados lo dejan ir sin mayores explicaciones, aunque en varias ocasiones le han solicitado un boleto o una playera del equipo.

"Que pesadilla y que molesto es que casi todos los días me detengan en mi Coche cuando no voy ni a exceso de velocidad, ni los cristales polarizados, con todos los papeles en orden. ‪El único motivo por lo que me detienen es por el tipo de camioneta que manejo y por mi aspecto! ‪Bueno esos son los argumentos que me dan siempre! ‪Es una molestia ver cómo nuestras autoridades, servicio público y social llámese policía o Transito me detengan por qué a su parecer parezco malandro! Jaja puede sonar gracioso pero de verdad se convierte en algo bastante molesto!"

Enríquez ha jugado 313 minutos en cuatro partidos en lo que va del torneo con el Puebla, equipo con el que fichó en diciembre luego de jugar un año completo en Santos.