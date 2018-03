¿Qué pasó? Portero de Etiopía se 'autogolea'

Agencia

ETIOPIA.- En el fútbol de todo puede suceder, y sí, eso quedó demostrado en la Premier League de Etiopía, donde un portero protagonizó el autogol más absurdo del balompié, por lo menos en este 2018.

En la mayoría de las ocasiones, los autogoles son generados por jugadas desafortunadas entre rebotes o intentos de algunos jugadores por desviar el balón lejos de su área, no obstante no ocurrió así en la Liga de Etiopía, donde el guardameta del Welwalo Adrigat metió el esférico a su portería luego de intentar sacar con la mano.

Es tan grande el error del guardameta, que no tardó en hacerse viral. Todo ocurrió en el partido entre el Welwalo y el Fasil Kenema, disputado en el estadio Addis Ababa, del país africano.

En el video subido a Twitter y compartido en todas las redes sociales, se ve al arquero quedarse con el balón tras una jugada por la banda del equipo rival, sin embargo, su prisa por dar el balón hizo que la metiera a su propia meta.

El portero giró con la pelota y esta se metió en su arco, lo que hizo que su equipo perdiera el partido 1-0. En un momento trató de disimular su error, pero el árbitro pitó el gol que hoy es un fenómeno viral.

Belated own goal of the weekend from Ethiopia as Welwalo Adigrat's keeper throws one in against Fasil Kenema pic.twitter.com/uxlzgiSeCd