WOLVERHAMPTON, Inglaterra.-Wolverhampton, equipo en el que milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, buscará dar la sorpresa de la jornada 24 de la Premier League este jueves, cuando reciba al líder Liverpool, que está invicto en la temporada.

Con 64 puntos, Reds es el mandamás en solitario del torneo y nadie lo persigue de cerca, por lo que si consigue la victoria en su visita al cuadro del portugués Nuno Espírito Santo, se confirmaría en la cima.

Para tratar de alargar su invicto, los pupilos del alemán Jürgen Klopp tendrán una tarea complicada ante los Wolves, pues la última vez que se vieron las caras apenas se impusieron por la mínima diferencia, en la fecha 20.

Por su parte, los locales marchan en la sexta posición gracias a sus 34 puntos, los mismos que el Manchester United, y en caso de hacer pesar su casa para sumar de a tres, podrían meterse a los puestos que entregan boletos a torneos continentales.

El Liverpool llegará con la confianza a tope luego de derrotar 2-0 a Manchester United el fin de semana, gracias a los goles del holandés Virgil van Dijk y el egipcio Mohamed Salah, resultado con el que dieron un golpe de autoridad.

Los anfitriones del cotejo de media semana también salieron victoriosos en su último compromiso al vencer 3-2 al Southampton, partido en el que el mexicano Jiménez lideró la ofensiva y con un doblete guió a su equipo, actuación que querrá repetir ante los Reds.

En punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, el balón comenzará a rodar en el campo del Molineux Stadium, para dar cerrojo a la semana 24 del certamen inglés.

And that’s number 2 🔥 @Raul_Jimenez9 made it in #TOTW 19 👀 Will he get a spot in your squad? 🐺#wolvesesports #FUT pic.twitter.com/LHg9o4xwTh