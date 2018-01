¡Ouch! Futbolista le rompe la pierna a su rival en un partido

Agencias

INGLETERRA.- José Salomón Rondón jugador y delantero del Club West Bromovich Albion, provocó sin intención alguna que se suscitara un accidente durante el terreno de juego al romper la pierna de su rival, se trata del medio campista del Everton James McCarthy, quien debido al incidente quedó fuera de la Liga Premier Inglesa.

De acuerdo con el portal RT Noticias, durante un ataque del WBA, Rondón intentó disparar, pero no acertó al balón, sino que le dio un golpe en la pierna a McCarthy y se la fracturó. Al ver lo sucedido, el jugador venezolano se echó a llorar.

El partido terminó con un empate 1:1, y tras el mismo, un portavoz del Everton confirmó que McCarthy se perderá el resto de la temporada.

Rondón ha deseado, por medio de un mensaje en Twitter, una pronta recuperación al británico. "Las rivalidades se olvidan cuando un colega sufre una lesión tan desafortunada como esta", escribió el deportista sudamericano.

Absolutely devastated. Rivalries are forgotten about when a colleague suffers such an unlucky injury. Really hope to see you back playing again soon, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJames pic.twitter.com/pamazH8fCO