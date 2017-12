Selección mexicana cierra el año en el puesto 16 de la FIFA

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Nacional Mexicana ha cerrado un buen año pese a las críticas que se le vinieron encima al entrenador Juan Carlos Osorio por el rendimiento futbolístico del cuadro tricolor. Sin embargo, cabe destacar que cerraron la eliminatorias mundialistas como líderes y además quedaron en cuarto lugar de la Copa Confederaciones.

Por esos resultados, más la suma de los partidos amistosos del equipo verde fue lo que hizo colocar en el lugar número 16 del famoso ranking de la FIFA, que publica el máximo organismo cada mes, informó Debate.

Por su parte, el primer rival del cuadro Tricolor para el Mundial de Rusia 2018 y actual campeona del mundo, Alemania, terminará este año como líder del ranking mundial de la FIFA con 1.602 puntos luego de no perder un solo partido en este año, sin duda un récord muy impresionante, además a esto se le agrega el campeonato de la Copa Confederaciones logrado este año.

El conjunto de Alemania, superó con facilidad sus seis encuentros disputados en la fase de la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018, siendo una de las pocas invictas, de igual manera los cuatro de los cinco partidos de la Copa Confederaciones y un amistoso que disputó, a esto se le destaca los cuatro duelos que empató.

En otro lado, la Selección de Suecia, otro de los rivales del Tri terminó dos puestos abajo de los verdes en décimo octavo lugar y el representativo de Corea del Sur perdió una posición con respecto a la pasada lista de noviembre, ocupado el sitio 60.

Los primeros lugares son Brasil, que amenaza fuertemente por quitarle el trono a Alemania, luego de regresar al máximo nivel futbolístico que tenía tiempo sin demostrarlo, seguida por Portugal de Cristiano Ronaldo como terceros, Argentina quien tuvo una mala eliminatoria culminará en cuarto y Bélgica en quinto.

Lo sorprendente es que la Selección de Chile, quien no logró clasificar a la justa mundialista, logró entrar en el Top Ten del ranking, por encima de equipos que si lograron clasificar como es el caso de Perú que se encuentra en el lugar 11, Colombia que está en el 13 y Uruguay que se sitúa en el 21.

