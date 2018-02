Tigres tendrá pronto un nuevo mexicano, ¿será Gignac?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi tres años de haber llegado a México, André-Pierre Gignac ya piensa en naturalizarse mexicano, de acuerdo con lo que reveló en entrevista con Tigres.

De acuerdo a Vanguardia, el delantero de los Tigres concedió una entrevista a su equipo donde dejó en claro que ya pidió sus papeles.

"Pues ya puedo. Ya pedí los papeles allá en Francia con mis papás y cuando me envíen los papeles voy a iniciar los trámites", expresó el delantero.

Gignac tiene casi tres años en México y uno de sus hijos es mexicano por lo que facilitaría su naturalización.

Sabe que no podrá defender los colores de México pero le ha tomado mucho cariño al país y es el principal motivo para ser nuevo mexicano.

También comentó que recibió muchas ofertas para cambiar de aires pero nunca quiso irse.

"La verdad yo no tengo nada que esconder, recibí un montón de ofertas, pero la verdad nunca quise irme, hablé con mi familia, era regresar a Europa y la verdad que me siento super feliz aquí con mi familia, no quise, entonces rechacé las ofertas y sigo aquí en Tigres", comentó.

Les deseo a todos un feliz año nuevo, que este 2018 tengan salud antes que todo, felicidad y éxito . Aca seguimos con el mismo objetivo de siempre... vamos por la septima. pic.twitter.com/poCeS6veNT — Gignac Andre-pierre (@10APG) 2 de enero de 2018

Dédé comentó que su familia respetó la decisión de fichar con el cuadro felino en el 2015, ya que quiso cambiar su vida tras su tiempo en el Olympique de Marsella; incluso firmó con el club sin conocer la ciudad de Monterrey, informó Medio Tiempo.

“Mis papás nunca se metieron cada vez que elegí un club, respetan mis deseos y cuando quise cambiar totalmente de vida, porque Marsella es algo muy diferente, cuando estás en un club así durante cinco años, es complicado tener la misma exigencia en un club de Europa así, la verdad.

“Por eso quise cambiar de vida y cuando vino la oferta de Tigres, dije ‘vámonos’, vamos a ver a los directivos en Cancún y cuando hablé con ello sentí una potencia en las palabras y firmé sin conocer la ciudad. Confié totalmente en las palabras del Ingeniero y Miguel y ya casi tres años”, finalizó.