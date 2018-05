Todo un crack: Ronaldinho podría casarse ¡con sus dos novias!

Agencias

BRASIL.- El futbolista brasileño Ronaldinho se ha enamorado y lo ha hecho por partida doble, esta mañana un diario 'O Día' ha revelado que el astro se casará con sus dos novias, así es, sus nombres son Priscila y Beatríz y ambas están enamoradas de él y visceversa, es por eso que llevarán su amor hasta el altar.

De acuerdo con el portal El Comercio, lo más asombroso es que el astro brasileño del balompié mantiene esta relación desde el 2016 y los tres viven en la mansión del ex futbolista de 38 años en Río de Janeiro.

Y es que los tres disfrutan de los beneficios que le ha dado el fútbol a Ronaldhino, pues la casa donde los tres viven está valuada en 6.6 millones de dólares.

El nombre completo de las chicas es Priscilla Coelho y Beatriz Souza. Según el medio brasileño, el deportista de 38 años les pidió matrimonio a ambas en enero del año pasado, para que no hubiera resentimientos les dio un anillo igual a las chicas.

La boda se realizará en Santa Mónica, en el lujoso distrito de Barra da Tijuca, en Río. Aunque en Brasil la bigamia es ilegal y se castiga con hasta seis años de prisión, parece que esto no le importa al Dinho.

El encargado de amenizar la boda es el cantante Jorge Vecilo. También se informa que las oriundas de Belo Horizonte reciben una asignación de 2000 dólares "para gastar en lo que ellas deseen".

La hermana del campeón del mundo con Brasil, Deisi, informó que está en contra de la poligamia de su hermano y, por lo tanto, no asistirá a la ceremonia. Hasta el momento el ex futbolista no ha confirmado públicamente su relación con las mujeres, sí se dejó ver con ambas en casi todos los eventos que asistió en días pasados.