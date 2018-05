Eduardo Tercero de Lobos BUAP en negociaciones para irse a Europa

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbolista mexicano Eduardo Tercero, actual defensa de Lobos BUAP confesó mediante una entrevista al portal Medio Tiempo, que un equipo francés y el Basilea de Suiza están interesados en reclutarlo, por lo que de concretarse las negociaciones estaría debutando en Europa. Eduardo se manifestó emocionado de poder salir para representar a México en el extranjero.

“Esas cosas las maneja mi representante, nosotros nos dedicamos a jugar futbol y eso es extracancha. Son trabajos que hizo mi representante y me dijo que estaba esta oferta”.

“Mi representante llegó con la oportunidad y es una interesante, espero que todo salga bien. La oportunidad ahí está, estamos analizando y creo que es una muy buena. Sería grandioso poderme ir para allá y seguimos en ese tipo de negociaciones”, manifestó vía telefónica.

'Lalo' no quiso ahondar en cómo fue que llamó la atención tanto del conjunto suizo como del francés, -el cual no quiso revelar-, aunque dijo que su representante le llegó con la posibilidad.

El defensa señaló que aún no ha comunicado la posibilidad de emigrar a Europa a la nueva directiva de Lobos BUAP, encabezada por el empresario Mario Mendivil, pero confía en que el club estudiantil le dé todas las facilidades para salir.

“Todavía no he tenido contacto con el club, pero en eso andamos. Ese trabajo se encarga mi representante, es el que está manejando todo esto. Yo me enfoco en seguir bien (físicamente), estas vacaciones me han servido para seguir trabajando".

Con tan solo 22 años de edad, Tercero Méndez se formó en las academias del Atlético de Madrid en México, para después llegar en el 2017 a Lobos BUAP, año en el que ascendió a la Liga MX. En su primer año en Primera División, se consolidó como titular en la defensa del conjunto poblano, al jugar un total de 27 partidos bajo el mando de Rafael Puente del Río y Daniel Alcántar.