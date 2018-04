Zlatan Ibrahimovic está fuera del Mundial por esta razón...

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Janne Anderson, director técnico de la selección de Suecia ha descartado la participación del Zlatan Ibrahimovic en el Mundial de Rusia 2018, a pesar de que el astro del Galaxy a externado su deseo de participar.

También te puede interesar: ¿Cuánto dinero gana Messi? Es el futbolista mejor pagado...

De acuerdo con el portal El Comercio, Ibrahimovic le dijo que no a la selección sueca, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Solo estarán en el Mundial los que dijeron que sí", expresó.

El responsable técnico de la selección sueca decidió salir al frente para dar por terminada las sucesivas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic en donde afirmaba que iría a Rusia 2018.

"Zlatan Ibrahimovic nos dejó. No está en mis planes y no creo que él merezca ir a Rusia 2018", puntualizó Janne Andersson, que busca realizar una buena Copa del Mundo en base a jugadores jóvenes y comprometidos.

Zlatan Ibrahimovic: "Un Mundial sin mí no es Mundial"

Pero el delantero, que el mes pasado se mudó a LA Galaxy procedente del Manchester United, ha expresado con frecuencia su deseo de terminar con su retiro después de que Suecia derrotara a Italia en un desempate para clasificarse para la Copa del Mundo por primera vez en 12 años.

"Voy a la Copa del Mundo, sí", dijo Ibrahimovic en una entrevista en el programa "Jimmy Kimmel Live" cuando se le preguntó si jugaría.

"Quiero decir, un Mundial sin mí no sería una Copa del Mundo", dijo Ibrahimovic.

También hizo referencia a su buen desempeño dentro del fútbol. "En Europa, el fútbol es enorme, es grande, así que donde sea que vaya... la gente se vuelve loca", dijo Ibrahimovic. "La gente me decía: 'Cuando llegues a Los Ángeles, no te preocupes. Puedes caminar por las calles'. Pero desde el primer día, no, está ocupado en todas partes. Es mi culpa, quiero decir, si juegas como yo lo hago".