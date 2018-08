Jugadores españoles se van a huelga si juegan en EU

Agencia

ESPAÑA- Una temporada, como otras antes, la Liga arranca con amenaza de huelga por parte de los jugadores. Si hace tres años, por ejemplo, la reclamaciones versaban alrededor del reparto de los ingresos televisivos, esta vez giran sobre los encuentros que se deben disputar en Estados Unidos.

Este miércoles los capitanes de los equipos de Primera se reunieron en Madrid y la conclusión fue clara: no quieren cruzar el Atlántico y si deben parar la competición para impedirlo, lo harán.

También te puede interesar: Nominan a ocho deportistas para el Salón de la Fama del Tenis

El presidente de la Asociación de Futbolistas de España (AFE), el ex jugador David Aganzo, de hecho, afirmó que llegarán "hasta el final" si, después de contactar en los próximos días con la Liga, ésta no se niega a hacer las Américas.

"El jugador está en desacuerdo de que se tomen decisiones unilaterales de jugar fuera de España. Somos los protagonistas de este deporte, con árbitros y aficionados y estamos cansados de estas situaciones. Nosotros tenemos varios problemas. Tenemos una comisión paritaria para hablar con la patronal y decirles lo que nos ocurre. Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Sobre finales de septiembre o principios de octubre actuaríamos", comentó Aganzo ante la prensa.

Llegarán "hasta el final" si, después de contactar en los próximos días con la Liga, ésta no se niega a hacer las Américas...

"Los jugadores están sorprendidos, indignados. Y esta sensación es unida. Es una falta de respeto. Aunque hay clubes que sí que están a favor de la medida. Habrá que intentar llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que los jugadores no están de acuerdo", añadió el ahora dirigente sindical.

"A Javier [Tebas, presidente de la Liga] le voy a invitar a jugar al fútbol para que lo vea desde otra perspectiva, no es solo negocio o dinero. No puede ser que una persona firme un acuerdo de 15 años, que afecta a tantos factores, y no consulte a todas las partes que involucra", prosiguió.

Además, Aganzo se mostró tajante sobre si una compensación económica valdría para solucionar el problema: "Los futbolistas no estamos en venta. Pensamos en la afición, en la salud y en muchas otras cosas". "No he hablado con Luis Rubiales [presidente de la Federación Española de Fútbol], ni con el CSD ni con el COE; entendemos que es una falta de respeto e imagino que la Federación tendrá que dar su opinión", señaló Aganzo.

La AFE también explicó las diferencias respecto a la final de la Supercopa de España disputada en Tánger: "Fue un tema diferente porque se llegó a un consenso entre todas las partes implicadas y llegamos a ese consenso. Entendimos que jugar dos partidos con un calendario tan apretado no era viable".

Con información del portal de noticias El Mundo.