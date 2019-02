Agencias

Gabriel Omar Batistuta Zilli es un ídolo en Argentina y durante la década de los 90s era uno de los mejores delanteros del orbe. 'Batigol', sin embargo, se caracterizó por no jugar con los clubes más poderosos del mundo.

El delantero vivió sus mejores momentos con la Fiorentina y la Roma. Y aunque el goleador tuvo ofertas del Real Madrid, decidió no aceptarlas pues 'iba a hacer 200 goles y se iba a aburrir'.

Batistuta en sus tiempos en la Roma, con el emblema de esa institución, Francesco Totti.

"Nunca me gustó ser el líder del plantel, porque cuando te conviertes en el líder pasas a ser el máximo responsable de las victorias y las derrotas. Siempre se trató al futbolista como a un producto. En la Fiorentina era una figura buscada por el Real Madrid, el Manchester o el Milan, pero siempre opté por la tranquilidad de Florencia (...) Si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro. Iba a hacer más de 200 goles, pero me iba a aburrir. Lo mismo me iba a pasar en el Milan", djo el argentino en una entrevista durante el America Business Forum.

El equipo de mayor abolengo con el que el atacante militó en el futbol europeo fue el Inter de Milán; sin embargo, 'Bati' se siente orgulloso de haber logrado que la Fiorentina compitiera con los grandes a pesar de que no consiguió muchos títulos con 'La Viola'.

"Por eso me siento un ganador, aunque no haya conseguido ningún trofeo. Soy un ganador porque dejé todo y conseguí que la Fiorentina pelee contra los poderosos"; aseguró.

(Info: record)