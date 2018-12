Directivo de club colombiano arremete contra fútbol femenil

Agencia

COLOMBIA.- Polémicas declaraciones dio Gabriel Camargo, presidente del club colombiano Deportes Tolima, al asegurar que la Liga femenina de su país no aporta nada en el plano económico y manifestó el lesbianismo que impera entre las jugadoras.

"Eso anda mal, eso va mal económicamente. Aparte de los problemas que hay con las mujeres, porque son más toma tragos que los hombres. Pregúntele a los del Huila como están de arrepentidos de haber sacado el título y haberle invertido tanta plata al título. Eso es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo", mencionó el empresario en una rueda de prensa.

También te puede interesar: Un jugador de fútbol fingió tener 16 años para ganar la copa

El Atlético Huila ganó el pasado 2 de diciembre en Manaos su primera Copa Libertadores femenina en la tanda de penaltis por 5-3 al Santos, después de que ambos equipos empataran 1-1 en el tiempo reglamentario.

Las controversiales declaraciones rápidamente recalaron en las mujeres que comprender la Liga femenil y Yoreli Rincón, jugadora del Atlético Huila, exigió respeto a Camargo hacia el género femenino.

INDIGNANTE 🤦‍♀️



Con declaraciones llenas de misoginia y homofobia, Gabriel Camargo presidente de Deportes Tolima se refirió al futbol femenino.



Deportes Tolima competirá en la Copa Libertadores 2019 y por petición de Conmebol está obligado a formar equipo femenino. pic.twitter.com/Vu25nbckBD — Mujer Futbol (@mujerfutbolcom) 20 de diciembre de 2018

“Presidente Camargo no se le olvide de donde vienen sus hijos.. Una mujer o quiere una futbolista que le planche la ropa y le lave los platos del Club? Ojalá saque pronto a su equipo masculino un doblemente campeón con jugadores que no toman trago y que no tienen más de una mujer”, aseguró.

Deportes Tolima clasificó a la Copa Libertadores del 2019 y, por exigencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), debe tener un equipo femenino para poder jugar.

INDIGNANTE 🤦‍♀️



Con declaraciones llenas de misoginia y homofobia, Gabriel Camargo presidente de Deportes Tolima se refirió al futbol femenino.



Deportes Tolima competirá en la Copa Libertadores 2019 y por petición de Conmebol está obligado a formar equipo femenino. pic.twitter.com/Vu25nbckBD — Mujer Futbol (@mujerfutbolcom) 20 de diciembre de 2018

Con información de Récord