Gabriela Agundez celebra cumpleaños con oro panamericano

Notimex/LIMA

“Hacer clavados en mi cumpleaños y obtener una medalla me causa una felicidad enorme”, fueron las palabras de la clavadista mexicana Gabriela Agundez, quien junto con Alejandra Orozco, obtuvo el domingo la medalla de plata en clavados sincronizados desde plataforma de 10 metros.

"Yo siempre he pensado que cuando algo te gusta, hacerlo no es un sacrificio. Hacer clavados en mi cumpleaños y obtener una medalla me causa una felicidad enorme”, dijo Agundez.

La clavadista aseguró estar muy contenta pues lograron su objetivo de superar sus marcas.

“Íbamos por el objetivo de mejorar nuestra marca y lo logramos, estamos muy felices por eso”, afirmó la mexicana.

(Fotos: Imagen de Conade)

Para su compañera Alejandra Orozco, el ganar la medalla de plata es el reflejo de todo un año de trabajo.

"Estoy muy feliz porque este es el fruto de todo un año de trabajo junto a Gabriela”, afirmó Orozco.

Al ser comparada con Paola Espinosa, la clavadista sólo puede decir que de ella ha aprendido mucho, pero que cada quien escribe su historia.

"Yo creo que cada una escribe su propia historia, de todas formas, aprendí mucho de ella”, cerró Orozco.