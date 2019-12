Ganan Patriots a Bills y logran título

Agencias

A diferencia de algunos de sus títulos recientes de la AFC Este, los New England Patriots se ganaron este de la manera difícil.

El mariscal de campo Tom Brady y la ofensiva volvieron a la vida con una remontada de último cuarto este sábado y la defensiva se cerró en la última serie, para ayudar a los Patriots a vencer a los Buffalo Bills, 24-17, y amarrar su décimo primer campeonato consecutivo de la AFC Este.

Los Patriots perdían 17-13 al inicio del último cuarto, lo que marcó la primera vez que estuvieron abajo en el marcador en casa luego de tres cuartos contra un rival divisional desde el 2016.

Anotaron los últimos 11 puntos del partido, impulsados por Brady, el corredor Rex Burkhead y el regreso del receptor abierto Julian Edelman, quien había dejado el partido en el tercer cuarto para ser evaluado por una conmoción cerebral. El acarreo de touchdown de 1 yarda de Burkhead con 5 minutos y 6 segundos en el reloj, seguido por el pase de Brady a Edelman en la conversión de 2 puntos, dio la ventaja definitiva a los Patriots.

