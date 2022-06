Gareth Bale sería nuevo compañero de Carlos Vela en LAFC

La MLS sumaría una nueva figura de talla mundial entre sus filas, se trata de Gareth Bale, quien en las últimas horas se rumora podría fichar con Los Ángeles FC (LAFC).

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, el delantero galés llegará en una transferencia gratuita.

Gareth Bale estaría relacionado con LAFC hasta junio de 2023, aunque de momento ni el club, ni el jugador han hecho oficial el anuncio.

Bale se sumaría al equipo donde juega el mexicano Carlos Vela tras la poca actividad en los últimos años con el Real Madrid, equipo con el que no renovó.

LAFC daría otro bombazo entre sus refuerzos al considerar que hace unas semanas el defensa italiano Giorgio Chiellini.

Gareth Bale recientemente consiguió junto a la Selección de Gales su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Gareth Bale tiene 32 años de edad, puede presumir cinco Champions League en su carrera, sumado a cuatro Mundiales de Clubes, todos con el Real Madrid.

Real Madrid / 258 partidos / 106 goles / 67 asistencias

Tottenham / 237 partidos / 72 goles / 60 asistencias

Southampton / 45 partidos / 5 goles / 12 asistencias

▪️ Top of Supporters’ Shield standings

▪️ Sign Giorgio Chiellini

▪️ Sign Gareth Bale

▪️ Re-sign Carlos Vela



Life is good for LAFC 😎 pic.twitter.com/46FVtxTUUY