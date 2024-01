Gastroenteritis afecta a Gignac: "Me cayó mal la comida"

Tigres y Tigres Femenil llevaron a cabo el martes su sesión de encuentro con los medios de comunicación en el hotel de concentración del equipo. Durante este evento, el futbolista francés André-Pierre Gignac abordó el tema de su malestar estomacal.

El jugador francés ha estado ausente en los últimos dos encuentros del Torneo Clausura 2024 debido a una gastroenteritis. Gignac mencionó que esta afección fue provocada por la ingesta de alimentos que le causaron malestar, ocurrida durante la concentración para el enfrentamiento contra San Luis.

"En San Luis me cayó mal la comida, no sé si fue en San Luis o antes de despegar en el hotel de concentración, vomité toda la noche, tuve contractura en la caja torácica, intenté entrenar a mi regreso, pero me sentía muy débil, cada vez que comía, una hora después estaba sudando, como con fiebre.

"Desde ayer mejoré un poco, hoy me sentía un poco débil, me quedé en el gimnasio haciendo bicicleta, pero ojalá que mañana me pueda integrar con el grupo", explicó Gignac.