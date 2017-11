Gennaro Gattuso, el nuevo director técnico del Milan

Agencia

MILÁN, Italia.- El Milan anunció este lunes el despido de su entrenador Vincenzo Montella, un día después de empatar a cero en casa ante el Torino, y nombró a Gennaro Gattuso como el nuevo técnico del conjunto rossonero, precisó el club en un comunicado.

Montella llegó en junio de 2016 y vio reforzada su plantilla con fichajes con valor de más de 200 millones de euros, informa Medio Tiempo.

El equipo ocupa el séptimo puesto, y está a 11 puntos de la Roma (4º), último equipo que ocupa puestos Champions League.

"Duele mucho dejar al Milan, intenté entregarme al máximo por este club. Es evidente que he fracasado, pero seguiré siendo un hincha de estos colores", escribió Montella en su cuenta de Instagram.

