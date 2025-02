George Russell define objetivos para la Temporada 2025 de la F1

De cara a la Temporada 2025 de la Fórmula 1, George Russell ha fijado su principal meta: mejorar su ritmo de carrera.

El piloto de Mercedes, quien tuvo un sólido desempeño en clasificación durante 2024, busca ahora trasladar esa velocidad a los domingos de Gran Premio.

A pesar de que la última temporada fue un desafío para Mercedes, Russell destacó en las sesiones de clasificación, superando a su entonces compañero Lewis Hamilton en 18 de 24 ocasiones. No obstante, es consciente de que debe mejorar su rendimiento en carrera para aspirar a mejores resultados.

