Geraint Thomas gana el Tour de Francia

Agencia

PARÍS, Francia.- El noruego Alexander Kristoff, del UAE Team Emirates, consiguió la victoria en la última etapa del Tour de Francia y compartió la gloria con el británico Geraint Thomas (Sky), que confirmó su triunfo en la clasificación general.

Después de 116 kilómetros de la localidad de Houilles y los Campos Elíseos, en París, en esta última etapa, Kristoff hizo un tiempo de dos horas 46 minutos y 36 segundos; seguido del alemán John Degenkolb (Trek-Segafredo) y del francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

También te puede interesar: Expulsan a ciclista del Tour de Francia

En la general acompañan en el podio a Thomas, el holandés Tom Dumoulin (Team Sunweb) con un minuto y 51 segundos, y de su compañero inglés Chris Froome (Team Sky), cuatro veces campeón en París, a 2:24.

El “maillot verde” del mejor velocista fue para el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), con la cual consigue seis e iguala el récord del alemán Erik Zabel.

He’s done it! Congratulations @GeraintThomas86 on winning the Tour de France! 💛💛💛💛💛💛 #GoTeamSky #TDF2018 pic.twitter.com/l7R3PSnTd8