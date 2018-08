¡Entérate! El Getafe no quiere a Oswaldo Alanís

Agencia

MÉXICO.- El sueño europeo de Oswaldo Alanís ha tenido muchas más bajas que altas y eso que todavía no debuta en partido oficial con Getafe, club que ya le busca salida para la Temporada 2018-19.

Anunciado hace un mes como nuevo futbolista de los Azulones, el ex de Chivas está con los dos pies casi en la puerta de salida, según reveló este martes el nuevo director deportivo de la institución, Nicolás Rodríguez.

Se está trabajando en una posible salida. Está claro que tener overbooking (saturación) de defensas, concretamente, tenemos tres centrales zurdos y se está buscando un destino para Oswaldo.

El mexicano fue llevado por Ramón Planes, quien fue director deportivo hasta hace unas semanas...

“Se está trabajando en una posible salida para Alanís. Está claro que tener 'overbooking' (saturación) de defensa... concretamente tenemos tres centrales zurdos y se está buscando un destino para Oswaldo", acotó el dirigente sobre las versiones que trascendieron desde días atrás.

El mexicano fue llevado por Ramón Planes, quien fue director deportivo hasta hace unas semanas cuando fue contratado por el Barcelona. A partir de ese momento, el jugador quedó "desprotegido" y Nicolás Rodríguez no le vio con las características que busca implementar en el equipo, de allí que su "operación salida" no sea sorpresiva, más aún porque su fichaje no se dio por la petición del entrenador, quien no le dio ni un minuto en los partidos de pretemporada.

El representante ahora trabaja a marchas forzadas para encontrar un club en el Viejo Continente que le permita a su apoderado cumplir su sueño. De no quedarse de aquel lado del mundo, la MLS podría ser opción.

