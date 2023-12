Gil de Ferran, piloto ganador de las 500 Millas de Indianápolis pasa a mejor vida

El corredor Brasileño Gil de Ferran de 56 años, poseedor del récord de velocidad en pista cerrada y ganador de las 500 Millas de Indianápolis en el 2003, falleció el viernes mientras competía con su hijo en The Concourse Club en Florida.

De Ferran sufrió aparentemente un infarto cardíaco, del que no pudo recuperarse pese a las maniobras para resucitarlo, corroboró Tony Kanaan, colega y compatriota de De Ferran, dijo a The Associated Press que el piloto estaba con su hijo Luke en la pista privada en Opa-Locka, Florida. Tras detener su auto, De Ferran dijo que no se sentía bien.

Kanaan se dijo “devastado” por la pérdida de un piloto considerado ícono del automovilismo en Brasil.

“Era uno de mis mejores amigos. Crecimos juntos y en fechas recientes colaboramos en McLaren”, dijo Kanaan. “Al comienzo de este año, él fue un mentor y me ayudó. Perdí a un amigo muy querido. Estoy devastado. Tengo que decir que él se fue al estilo de Gil, conduciendo un auto de carreras. Si pudiera elegir una forma de irme, optaría por eso”.

De Ferran, nacido en Francia, fue recontratado en mayo como consultor de McLaren. Había sido director deportivo del esfuerzo fallido de la escudería por clasificar al español Fernando Alonso a las 500 Millas de Indianápolis en 2019.

🔥🔥 Un día como hoy hace 21 años: la vuelta más rápida EN LA HISTORIA DEL AUTOMOVILISMO. Pole de Gil de Ferran en la California 500 en Fontana. 241.42 millas por hora, es decir, más de 388 km/h DE PROMEDIO. Pero ayññ manejar autos no es un deporte ñañaña. pic.twitter.com/Z7KOPOEyo6 — 🎙Francisco Aure 🇦🇷 (@FranciscoAure) October 28, 2021

Le sobreviven su esposa Angela, su hija Ana y su hijo Luke. Ana es DJ en las carreras de la Fórmula Uno en todo el mundo.

Información de AP.