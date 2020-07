Penalti de Ramos acerca al Real Madrid al título

Madrid.- Sergio Ramos firmó su quinto gol desde la reanudación tras la pausa por la pandemia y el Real Madrid derrotó el domingo 1-0 al Athletic Bilbao, acercándose a su primer título de La Liga española en tres años.

El Madrid se impuso por segundo partido en fila gracias a un penal acertado por Ramos, enlazando su séptima victoria tras la reanudación después de un parón de un trimestre debido a la pandemia por el coronavirus. Los Merengues abrieron una ventaja provisional de siete puntos sobre su perseguidor inmediato Barcelona, que más tarde visita al quinto Villarreal.

Al Madrid le quedan cuatro partidos por disputar para asegurar su primer título de Liga desde 2017.

Ramos convirtió la falta a los 73 minutos, después de que el árbitro José Luis González recurrió al videoarbitraje (VAR) para determinar si se cometió una falta sobre Marcelo en un pisotón de Dani García.

“Da igual quien meta el gol, quien sea el protagonista cada partido, lo importante es sumar de tres en tres y seguir primeros en la tabla y depender de nosotros, que afortunadamente es así, y ya después vienen los premios individuales”, comentó Ramos, quien totaliza 10 goles en el campeonato y cinco después de la reanudación del curso.

Ramos venía de anotar el tanto de la victoria desde el punto de penal en el 1-0 ante Getafe el jueves. El capitán Merengue marcó goles en otros tres partidos desde que el torneo se reanudó el mes pasado.

Otra vez con polémica

El triunfo madridista volvió a tener una sombra de polémica porque un par de minutos después de irse al frente, el mismo Ramos pisó a Raúl García dentro del área. Pero no se recurrió al VAR para constatar si se debía señalar el penal, como se hizo con la jugada sobre Marcelo.

“Nada. Sí, es cierto que piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás mío y no lo veo en absoluto. No es una jugada determinante, no está el balón para nada en una ejecución de jugada, por lo tanto no creo que sea mucho más”, dijo Ramos sobre la acción.

También restó valor a los comentarios de que el Madrid se beneficia por fallos arbitrales: “No le damos más importancia”, dijo Ramos. “La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la va a perder otro equipo por eso”.

“El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito”, añadió. “Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado”.

El Madrid se mantuvo como el único equipo con paso inmaculado tras el reinicio tras un parón de tres meses por la pandemia de coronavirus.