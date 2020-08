Messi lleva a Barcelona a cuartos de final de la Champions

Barcelona.- Justo cuando parecía que Lionel Messi no tenía a dónde ir, el astro argentino engañó a la mitad del equipo del Nápoles el sábado para marcar un gol exquisito que ayudó al Barcelona a acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones en Portugal.

Messi marcó el segundo tanto del Barcelona en la victoria por 3-1 que colocó al cuadro español con un marcador global de 4-2 sobre el Nápoles.

La diana de Messi a los 23 minutos fue posiblemente la mejor de las 31 que ha anotado esta temporada en todas las competiciones.

El Nápoles parecía tenerlo a raya cuando Messi recibió el esférico solo afuera del área.

El máximo anotador del Barcelona, sin embargo, se abrió pasó y eludió a una defensa bien colocada. Mantuvo el control del balón pese a que se cayó cuando pasaba entre tres jugadores del cuadro italiano. Tres más trataron de intervenir, pero el argentino encontró el ángulo para disparar mientras perdía el equilibrio y envió el esférico al fondo de la red.

