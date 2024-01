Goleada del Bayern Munich dedica victoria a Beckenbauer

En homenaje a Franz Beckenbauer, el Bayern Múnich venció 3-0 a Hoffenheim en la Bundesliga el viernes, destacando un doblete de Jamal Musiala y un gol de Harry Kane en el comienzo de 2024.

El partido giró en torno al legendario "libero" cuyo mensaje "Gracias, Franz" iluminó el estadio y adornó las camisetas. El Bayern celebra la victoria como apropiado tributo tras la muerte de Beckenbauer, quien pasó gran parte de su carrera como jugador en el equipo. Alemania y el mundo del fútbol lo honran; se espera un funeral destacado en el estadio la próxima semana.

Después de que los jugadores del Bayern calentaron portando las camisetas con el No. 5 de Beckenbauer, fue una de las estrellas más jóvenes del equipo quien iluminó el partido con dos goles. Musiala abrió el marcador en el minuto 18, rematando un tiro de esquina rutinario con un remate raso pegado al poste desde un ángulo muy cerrado.

“Si juegas en el Bayern, aquí es una leyenda y queríamos conseguirle la victoria por respeto”, dijo Musiala sobre Beckenbauer en declaraciones a DAZN. “Él era un poco anterior a mi tiempo, pero por los videos y lo que he escuchado, es una leyenda”.

Hoffenheim amenazó brevemente con hacer un partido peleado cuando Andrej Kramaric ganó la espalda de un defensa del Bayern, sólo para que Manuel Neuer lo contuviera. Minutos después, otra aproximación de Maximilian Beier se estrelló en el travesaño.

Musiala aumentó la ventaja del Bayern en el 70 con otra brillante demostración de su habilidad para superar al portero Oliver Baumann. Una tarjeta roja poco después por la segunda amonestación de Grischa Prömel prácticamente acabó con las posibilidades de remontada del Hoffenheim.

El gol número 22 de Harry Kane en 16 partidos en la Bundesliga, y el 26 de la temporada en todas las competiciones de clubes, resolvió el partido a los 90 después de que la defensa del Hoffenheim dejara al delantero inglés con mucho espacio tras un pase de Leon Goretzka.

Con información de AP.