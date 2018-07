Gonzalo Franco/Redacción

MÉRIDA, Yuc.- Incluso las más grandes selecciones de futbol soccer que hay en el planeta han sufrido por lo menos alguna vez en su historia un marcador de escándalo, como a continuación se detalla.

En el siguiente repaso tomamos en cuenta a las ocho selecciones que han sido campeonas del mundo, así como a México, y se consideran resultados únicamente de Copa América. Copa de Europa o Mundial de Selecciones.

En todos los casos, sin importar los goles a favor, se incluyen marcadores de cuatro o más goles en contra, y se nombra a jugadores que han metido tres goles o más por partido.

1.- URUGUAY

La selección campeona del mundo en 1930 y 1950 había venido a la baja durante décadas hasta que hace pocos años surgió una camada de futbolistas capaces de ser campeones de América (2011) y subcampeones del mundo (2010), pero tanto antes como después de su época de oro, los malos resultados han estado presentes.

En Mundiales

1954: 2-4 vs Hungría en la semifinal

1966: 0-4 vs Alemania Federal en los cuartos de final

1986: 1-6 vs Dinamarca en la fase de grupos (con triplete de Elkjaer)

Como se puede ver, los tres peores marcadores para los charrúas en Mundiales tienen que ver con tres selecciones europeas.

En Copa América

1937: 2-4 vs Paraguay en fase de grupos

1946: 3-4 vs Brasil en fase de grupos

1947: 2-4 vs Paraguay en grupos

1949: 1-5 vs Brasil en grupos, y 3-4 vs Perú (con triplete de Labruna) en grupos

1955: 1-6 vs Argentina en grupos

1957: 0-4 vs Argentina en grupos

1959: 3-5 vs Perú (con triplete de Loayza) en grupos, y 1-4 vs Argentina en grupos

2004: 2-4 vs Argentina en grupos

Todos los peores resultados de los charrúas en el torneo continental han sido en fase de grupos.

2.- INGLATERRA

Aunque esta selección solo ha sido campeona del mundo una vez, hace 50 años, y desde entonces no ha vuelto a jugar ni siquiera una final, ni europea ni mundial, se puede jactar de que muy pocas ocasiones ha padecido por pésimos marcadores.

En Mundiales

1954: 4-4 vs Bélgica en fase de grupos, y 2-4 vs Uruguay en cuartos de final

2010: 1-4 vs Alemania en cuartos de final

En Eurocopas

Ninguna goleada en contra.

Ninguna selección le ha metido nunca cinco goles a Inglaterra, y ninguna le ha convertido cuatro a nivel continental. Es más, ningún jugador le ha podido meter tres goles o más a la Selección de la Rosa, ni en Mundiales ni en Eurocopas.

Solo el belga Anoul (1954) y el alemán Thomas Mueller (2010) han sido capaces de marcar un doblete contra los ingleses en partidos en que estos han recibido cuatro goles.

3.-ARGENTINA

Aunque la selección bicampeona del mundo (1978 y 1986) solo ha sido goleada cinco veces (cuatro en Mundiales y una en Copa América), una de ellas ocurrió en una final.

En Mundiales

1930: 2-4 vs Uruguay en la final

1958: 1-6 vs Checoslovaquia en fase de grupos

1974: 0-4 vs Holanda en segunda fase

2010: 0-4 vs Alemania en cuartos de final

En Copa América

1959: 0-5 vs Uruguay en fase de grupos

De esta forma, el único seleccionado americano que ha podido meter más de tres goles a Argentina, ya sea en Mundial o en Copa América, es Uruguay; y ningún jugador le ha metido tres goles a la albiceleste en alguno de esos torneos.

Solo los checos Zikán y Hovorka (1958), el holandés Cruyff (1974) y el alemán Klose (2010) han podido marcar un doblete ante los argentinos en las peores goleadas albicelestes.

4.- FRANCIA

Los galos, campeones mundiales en 1998, han sufrido cuatro marcadores estrepitosos a lo largo de su historia.

En Mundiales

1958: 2-5 vs Brasil en semifinales, con un triplete del joven Pelé

En Eurocopas

1960: 4-5 vs Yugoslavia en semifinales, en lo que es el partido con más goles en la historia de la competencia

1968: 1-5 vs Yugoslavia en el partido de vuelta de cuartos de final

2008: 1-4 vs Holanda en fase de grupos

Como se aprecia, incluso en sus peores derrotas, Francia siempre alcanza a anotar aunque sea una vez. Y el único jugador que le ha incrustado tres goles es Pelé.

5.- BRASIL

Los únicos pentacampeones mundiales (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) han padecido por 10 goleadas, ocho de ellas a nivel continental.

En Mundiales

1954: 2-4 vs Hungría en cuartos de final

2014: 1-7 vs Alemania en semifinal

En Copas América

1917: 2-4 vs Argentina, y 0-4 vs Uruguay, ambos en fase de grupos

1920: 0-6 vs Uruguay en grupos

1925: 1-4 vs Argentina en grupos, con un triplete de Seoane

1956: 1-4 vs Chile en grupos

1959 (2): 1-4 vs Argentina en grupos, con un triplete de José San Filipo

1963: 4-5 vs Bolivia en fase de grupos

1987: 0-4 vs Chile en grupos

Se puede resumir que ningún seleccionado americano ha goleado a Brasil en Mundiales, y que todas las veces que lo han humillado a nivel continental ha sido en fase de grupos.

Además, solo el húngaro Kocsis (1954), y los alemanes Kroos y Schurrle (2014) han podido marcar contra la Verde Amarella un doblete en Mundiales, pero nadie ha logrado un triplete en ese evento.

Finalmente Argentina ha goleado tres veces a Brasil en Copa América, pero Brasil no ha podido pagarle con la misma moneda ni una sola ocasión.

6.- ITALIA

Una de las dos selecciones tetracampeonas del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006) solo ha sufrido tres goleadas importantes en toda su historia.

En Mundiales

1954: 1-4 vs Suiza en fase de grupos

1970: 1-4 vs Brasil en la final

En Eurocopas

2012: 0-4 vs España en la final.

Como se aprecia, Suiza es la única selección europea y Brasil la única de América que le han podido meter al menos cuatro goles a Italia en un Mundial.

Además, aunque solo le han goleado tres veces, Italia ha sufrido esta condición en dos finales.

Ningún jugador le ha podido meter tres goles a Italia en un solo partido, ya sea en Mundiales o en Eurocopas.

En las tres goleadas antes descritas el ùnico que ha convertido un doblete es el suizo Fatton, en 1954.

7.- ESPAÑA

La selección campeona del mundo en 2010 durante décadas tuvo desempeños mediocres antes de ser la mejor del planeta, pero aunque ha ganado pocos títulos, ha sufrido muy pocas goleadas.

En Mundiales

1950: 1-6 vs Brasil en un cuadrangular final

2014: 1-5 vs Holanda en fase de grupos

En Eurocopas

Pasa con España algo similar a lo de Inglaterra. Le han goleado poco en Mundiales, y ni una sola vez en la Euro.

En las dos goleadas mencionadas arriba, tres jugadores han sido capaces de convertir un doblete contra la furia roja: el brasileño Francisco Aramburu, Chico, en 1950; y los holandeses Van Persie y Robben en 2014.

8.- ALEMANIA

La selección cuatro veces campeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2016) ha recibido cuatro grandes goleadas.

En Mundiales

1954: 3-8 vs Hungría en fase de grupos, como Alemania Federal, con cuatro goles en contra de Sandor Kocsis

1958: 3-6 vs Francia en partido por el tercer lugar, con cuatro goles en contra de Just Fontaine

1966: 2-4 vs Inglaterra en la final

1970: 3-4 vs Italia en la semifinal

En Eurocopas

Ninguna goleada en contra.

Alemania tenía hace décadas una defensa muy débil, por lo que tiene el triste de honor de ser la única selección campeona del mundo en haber recibido 8 goles en contra en un partido de Mundial o Eurocopa, y es también la única hasta ahora en haber recibido cuatro goles en contra de un solo jugador, en dos ocasiones: 1954 (Kocsis) y 1958 (Fontaine).

Sin embargo desde 1970 ninguna selección ha vuelto a perforar al menos cuatro veces la meta de la Mannschaft, y además los alemanes solo una vez han perdido por una diferencia de cuatro o más goles. Ver la goleada sufrida en Confederaciones en 1999, al final de esta nota.



9.- MÉXICO

El Tri ha recibido 10 goleadas en toda su historia, ocho en Mundiales y dos en Copa América.

En Mundiales

1930: 1-4 vs Francia en fase de grupos

1930: 3-6 vs Argentina en fase de grupos, con un triplete de Stábile

1950: 0-4 vs Brasil en fase de grupos

1950: 1-4 vs Yugoslavia en fase de grupos

1954: 0-5 vs Brasil en fase de grupos

1958: 0-4 vs Hungría en fase de grupos

1970: 1-4 vs Italia en cuartos de final

1978: 0-6 vs Alemania en fase de grupos

En Copa América

2004: 0-4 vs Brasil en cuartos de final

2016: 0-7 contra Chile en cuartos de final, con cuatro goles de E duardo Vargas

La selección mexicana solìa ser víctima de grandes goleadas en Mundiales. De hecho tiene el triste honor de ser la primera selección que fue goleada en una Copa del Mundo (1930), mientras que en Copa América solo ha sido aplastada dos veces, aunque en ambas ocasiones fue en la ronda de cuartos de final.

Las únicas selecciones que no han sido campeonas del mundo y han goleado a México son Yugoslavia, Hungría y Chile.

La buena noticia es que nadie le ha vuelto a meter más de tres goles a México en ningún Mundial desde hace 38 años.

Ningún jugador europeo le ha metido nunca tres goles o más a México, pero sí dos jugadores americanos: el argentino Stábile (3) en 1930 y el chileno Vargas (4) en 2016.

10.- Goleadas en Copa confederaciones

1999: Brasil 4-0 vs Alemania en fase de grupos, con un doblete de Alex

1999: México 4-3 vs Brasil en la final, con un doblete de Zepeda

2001: Francia 4-0 vs México en grupos, con un doblete de Carriere

2005: Brasil 4-1 vs Argentina en la final, con un doblete de Adriano

2005: Alemania 4-3 vs México en partido por el tercer lugar, con un doblete de Borgetti

2013: Brasil 4-2 vs Italia en grupos con un doblete de Fred.