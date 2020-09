Gonzalo Higuaín comienza nueva aventura; aterriza en Miami

Miami.- Gonzalo Higuaín deja atrás una historia con la Juventus, ahora inicia una nueva aventura con el Inter de Miami.

El “Pipita” arribó a Estados Unidos para firmar con el Inter Miami de David Beckham.

El argentino tendrá como compañero de vestidor a Rodolfo Pizarro y Blaise Matuidi, quien también fuera su colega en la Juventus.

A través de su cuenta de Twitter, Jorge Mas, propietario gerente del equipo, compartió la instantánea donde lo describió como un campeón de talla mundial.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

