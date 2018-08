Gonzalo Higuaín deja a la Juventus y llega al Milan

Agencia

MÉXICO.- El Milan ya tiene a su nuevo delantero titular. Gonzalo Higuaín deja a la Juventus para fichar con el club rossonero, al que llega en calidad de cedido por una temporada y con una opción de compra.

El Pipita vestirá su tercera camiseta en la Serie A tras jugar antes para el Napoli y la Vecchia Signora, equipo con el que ganó dos títulos de liga y dos Copas de Italia.

Higuaín se presentó este jueves en Milán para realizar las pruebas médicas, según publicó el club en Twitter. A la par, Leonardo Bonucci, quien jugó la última temporada con los rossoneri, pasó los exámenes en Turín para sellar su regreso a la Juve.

Además de Higuaín, el joven defensa Mattia Caldara también jugará en el Milan como parte de la transacción entre ambos clubes.

El delantero de la Selección Argentina cobrará 9 millones de euros por temporada en el Milan, mientras que Bonucci percibirá entre 5,5 y 6 millones de euros en el conjunto de Piamonte.

Entre los detalles de su nueva aventura en Italia, se estima que su traspaso fue tasado en 18 millones de euros en calidad de préstamo y con opción a compra en la próxima temporada. Todo depende del rendimiento del jugador y de la cantidad de goles que anote con el equipo.

Asimismo, cargar con la responsabilidad de devolverle al AC Milán un espacio en el podio de los mejores equipos de Europa.

Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...

👋🏻 @G_Higuain



🔴⚫ pic.twitter.com/P1RM42J1LC