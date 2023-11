GP Abu Dhabi: Charles Leclerc lidera la segunda práctica libre

Después de un final cardiaco, Charles Leclerc dejó atrás al resto de las escuderías y posicionó a Ferrari, en la cima de la segunda práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi tras parar el cronómetro en 1:24.809.

Lando Norris y Max Verstappen quedaron a la sombra de la escudería italiana, con la segunda y tercera posición, mientras que el piloto mexicano quedó en el sexto lugar con un tiempo de 1:25.112.

Sergio Pérez logró la delantera a partir de la segunda vuelta, dejando atrás al escudero de Mercedes, George Russell.

Quienes también entraron en el top 10 de pilotos en la pista de Abu Dhabi, fueron Valtteri Bottas, George Russell, Zhou Guanyu, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Oscar Piastri, así lo señaló la tabla oficial de la F1 en la plataforma X (antes Twitter).

Apenas 25 minutos después de que iniciara la segunda práctica, varios pilotos fueron víctimas de una racha de mala suerte, como fue el caso de Carlos Sainz que perdió el control de su volante y terminó dando un sin fin de vueltas.

Esto ocasionó que Carlos terminara con unos cuantos mareos, pero por fortuna el incidente no pasó a mayores a diferencia de su vehículo, el cual terminó con unos algunos raspones y abolladuras, luego de estrellarse contra las barreras en la vuelta tres.

El percance causó que Sainz se posicionara hasta el final de la clasificación, en el lugar 19, sólo por arriba de Nico Hulkenberg.

Los pilotos ahora están en espera del comienzo de la práctica final del GP de Abu Dhabi, el 25 de noviembre en punto de las 2:30 de la tarde, en su horario local.

The grid always looks out for one another ❤️



Esteban, Pierre and Danny Ric make sure Carlos is okay after his spin#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/PFObCCsTm3