GP Australia 2024: Verstappen se lleva la pole en Melbourne

Como ya era de esperarse,el inigualable desempeño de Max Verstappen lo colocó en la pole position para el Gran Premio de Australia 2024, mientras que su coequipero ‘Checo’ Pérez saldrá desde la sexta posición por una penalización.

Originalmente, el piloto mexicano de Red Bull Racing había quedado en la tercera posición, sin embargo, después de un análisis minucioso se determinó que Pérez perdería tres posiciones en la parrilla.

Esto debido a que durante la curva 13, la escudería alada no le avisó a ‘Checo’ que Nico Hulkenberg se encontraba detrás de él hasta que fue demasiado tarde, ocasionando que el piloto de Haas tomara medidas para evitar chocar con el tapatío.

