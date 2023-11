GP Brasil: Lando Norris se roba la pole en el sprint shootout

En una apretada carrera, Lando Norris se llevó la pole position en el sprint shootout del Gran Premio de Brasil 2023 tras parar el cronómetro en 1:10.622 segundos.

Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez colocaron a Red Bull Racing en la delantera con la segunda y tercera posición.

Seguidos se colocaron George Russell, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda y Charles Leclerc.

LANDO: "A great day, thank you. Honestly it felt like one of the worst laps I've done, so I'm a bit surprised! My first pole in a long time, so I'm happy." #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/8EcJotTsG0