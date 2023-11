GP de Abu Dhabi: Checo Pérez termina en cuarto lugar por penalización

Checo Pérez, el piloto de Red Bull, perdió la oportunidad de subirse al podio en el Gran Premio (GP) de Abu Dhabi debido a una penalización que le fue impuesta. Esto ocasionó que descendiera del segundo lugar en el que había concluido al ver la bandera a cuadros en la última carrera de la temporada de la Fórmula 1.

Mientras tanto, Max Verstappen cerró su asombroso 2023 con su décima novena victoria en 23 carreras al triunfar en el Gran Premio de Abu Dhabi. Se impuso sobre Charles Leclerc de Mónaco, quien quedó en segundo lugar, y también sobre George Russell de Gran Bretaña, quien terminó tercero.

Perez dives down the inside and clashes with Norris 💥😮

El español Fernando Alonso (Aston Martin) terminó en el séptimo lugar, mientras que el madrileño Carlos Sainz (Ferrari) retiró su monoplaza en la última vuelta. En cuanto a 'Checo' Pérez, acabó en el cuarto puesto después de recibir una sanción de cinco segundos por causar una colisión.

Estas posiciones llevaron a Alonso a finalizar en la cuarta posición en el campeonato de pilotos, empatado a 206 puntos con Leclerc y con un punto más que el británico Lando Norris (McLaren) y seis más que Sainz. En el campeonato de constructores, Mercedes aseguró el segundo lugar con 409 puntos, Ferrari ocupó el tercer lugar con 406 puntos, y McLaren se ubicó en el cuarto puesto, superando en 22 puntos a Aston Martin (280) en la última carrera del año.

We had the potential for much more today. Unfortunately we lost the lap due to track limits, but tomorrow we'll give our all to reach the podium in the last race of the year. 💪



Teníamos para mucho más hoy.

Una pena perder la vuelta por los límites de pista, mañana daremos todo…