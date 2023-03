GP de Bahréin: Checo Pérez indica que hay una clasificación muy apretada

La temporada 2023 del Gran Circo comenzará con el GP de Bahréin, y los pilotos de Red Bull se llevaron la clasificación al arrancar como favorito después de las actuaciones de Max Verstappen y Sergio Pérez.

El bicampeón fue el más rápido en la qualy al llevarse la pole, y Checo estuvo cerca, asegurando el segundo puesto en la parrilla de salida del domingo.

Para seguidamente, explicar que "Fue una clasificación apretada. No recuerdo una batalla clasificatoria tan apretada como esta antes, de la Q1 a la Q2, es realmente marginal y no puedes dejar nada sobre la mesa para maximizar el potencial de la parrilla. No estaba totalmente cómodo con el equilibrio”.

Hay que mencionar, que Ferrari y Fernando Alonso con el Aston Martin, podrían ser los principales rivales del equipo austriaco en el inicio de la temporada.

La carrera tendrá lugar el próximo domingo 5 de marzo en punto de las 09:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguir la trasmisión a través de la señal de Fox Sports, Fox Sports Premium, la app F1 TV PRO y Amazon Prime Video.

