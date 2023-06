GP de Canadá 2023: Checo Pérez obtiene el sexto lugar

El mexicano Sergio Pérez finalizó en la sexta posición, tras haber arrancado en el puesto 12 de la parrilla en el Gran Premio de Canadá 2023.

El Circuito Gilles Villeneuve fue el escenario dónde se llevó a cabo una de las 24 carreras que marca el calendario de la Fórmula 1 luego de una semana de pausa y de que Checo Pérez quedara fuera de la Q2 en la clasificación.

Hay que destacar, que el piloto mexicano no se fue con las manos vacías, ya que destacó en la vuelta rápida.

Red Bull gives you wins! 🏆



100 of them! @redbullracing score their 100th Grand Prix victory, a truly monumental achievement!#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/EPG1QCOgHV